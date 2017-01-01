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В Китае произошло землетрясение

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Эпицентр землетрясения магнитудой 5,1 находился в районе Нинцзян китайского города Сунъюань.
Сильное землетрясение произошло в Китае
Сильное землетрясение произошло в Китае
Flickr/ Matt Katzenberger
 
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в китайской провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, сообщает китайский сейсмологический центр.
 
Подземные толчки были зафиксированы утром 18 мая в районе Нинцзян города Сунъюань. Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров.
 
Информация о жертвах, пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Сильное землетрясение произошло на Филиппинах

Напомним, ранее землетрясение магнитудой 4,4 произошло в северно-восточной части Японии.

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Теги: Китай, Землетрясения, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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