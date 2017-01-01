В Китае произошло землетрясение
Эпицентр землетрясения магнитудой 5,1 находился в районе Нинцзян китайского города Сунъюань.
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в китайской провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, сообщает китайский сейсмологический центр.
Подземные толчки были зафиксированы утром 18 мая в районе Нинцзян города Сунъюань. Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров.
Информация о жертвах, пострадавших и разрушениях пока не поступала.
Сильное землетрясение произошло на Филиппинах
Сильное землетрясение произошло на Филиппинах
Напомним, ранее землетрясение магнитудой 4,4 произошло в северно-восточной части Японии.
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