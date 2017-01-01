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Борис Джонсон лидирует в борьбе за пост премьера Британии – опрос

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Борис Джонсон почти на 30% опережает бывшего министра по вопросам Brexit Доминика Рааба.
Борис Джонсон может занять кресло премьера
Борис Джонсон может занять кресло премьера

Бывший министр иностранных дел Соединенного Королевства Борис Джонсон является главным претендентом на пост британского премьер-министра после отставки нынешней главы правительства Терезы Мэй. Об этом накануне сообщила газета The Times со ссылкой на результаты опроса среди членов правящей в Великобритании Консервативной партии.

Согласно данным социологической службой YouGov, экс-главу МИД поддерживают 39% участников исследования. На втором месте по популярности с большим отставанием от Джонсона находится бывший министр по вопросам Brexit Доминик Рааб – 13%. В их очном противостоянии, согласно опросу, симпатии консерваторов также будут на стороне Джонсона в соотношении 59% к 41%.

Третье место поделили между собой министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкл Гоув и глава МВД Саджид Джавид, заручившись поддержкой 9% респондентов. С небольшим отставанием в 8% за ними следует действующий глава британского МИД Джереми Хант.

Ранее на этой неделе стало известно, что Борис Джонсон намерен принять участие в борьбе за пост лидера британской Консервативной партии и премьер-министра страны, когда эти посты покинет Тереза Мэй.

Напомним, в конце марта Тереза Мэй заявила, что подаст в отставку с поста премьер-министра, если британский парламент одобрит соглашение о Brexit. До этого она уже трижды пыталась провести через парламент соглашение о Brexit, однако безуспешно. Следующая попытка утвердить соглашение состоится в начале июня.

При этом Мэй не указала, каким будет ее дальнейший план, если сделка не пройдет через парламент.

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Теги: Британия, соцопросы, премьер-министр, опрос, Великобритания, опросы, Борис Джонсон, выход Великобритании из ЕС, Brexit, Тереза Мэй
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Источник: korrespondent.net

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