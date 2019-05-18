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Россия заменила украинские детали в судостроении

Комментариев: 5
Российское предприятие Сатурн воссоздало судовые газотурбинные двигатели, которые ранее производились в Украине.
Путин на Сатурне
Путин на Сатурне
Пресс-служба Кремля

В сфере судостроения Россия заменила 99,5 процента украинских комплектующих, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации РФ Алексей Рахманов в эфире радио Звезда 18 мая.

Он сообщил, что на НПО Сатурн были воссозданы судовые газотурбинные двигатели, которые ранее производились в Украине.

"Мы смогли воссоздать на Сатурне две принципиальных машины... мощностью до 20 тысяч лошадиных сил, и в этом смысле мы закрыли потребность для строящихся фрегатов и для, возможно, корветов, сторожевых кораблей с точки зрения энергетики", - сказал Рахманов.

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Он отметил, что аналогичная работа проведена и по различному насосному оборудованию, системам вентиляции и кондиционирования. По его словам, замена на российских предприятиях нашлась всем комплектующим.

В России сложности с производством фрегатов из-за остановки поставок украинских комплектующих начались в 2014 году, после того как президент Украины Петр Порошенко запретил предприятиям оборонно-промышленного комплекса страны сотрудничать с российскими компаниями.

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Теги: Украина, эмбарго, Судостроение, санкции против России, Ответные санкции России
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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nelci    18.05.2019, 18:13
Оценка:  0
nelci
За пять лет они смогли воссоздать, зато мы смогли все потерять и похоже навсегда...
Olshankin    18.05.2019, 18:05
Оценка:  +1
Olshankin
Под маркой санкций свое наукоемкое убрали.
Духовный_скреп    18.05.2019, 17:45
Оценка:  -3
Духовный_скреп
На алиэспресс скорее всего купили?))Никогда не поверю рукожопым,которые машинку стиральную свою сделать не могут.Очередной скрепный пи#дёж.))
Boxerogos    18.05.2019, 17:48
Оценка:  -1
Boxerogos
Всем очень интересно мнение серийного потрохобота с кучей разных аккаунтов.Поэтому пиши как можно больше!)))))))))))
Boxerogos    18.05.2019, 17:34
Оценка:  0
Boxerogos
Фы фсё фрёти!Наше-незаменимое!)))))))))) )))
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