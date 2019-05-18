На Шварценеггера напали в Африке

Один из зрителей, находившихся в зале, прыгнул двумя ногами в спину американского актера и политика.

На американского актера и политика Арнольда Шварценеггера напали на соревнованиях Arnold Classic Africa, проходивших в ЮАР. Видео инцидента опубликовано на YouTube-канале World's Strongest Fan 18 мая.

Один из зрителей, находившихся в зале, прыгнул двумя ногами в спину Шварценеггера, выступавшего на турнире в роли судьи.

В результате произошедшего никто не пострадал. Нападавшего задержали сотрудники службы безопасности.

"Спасибо за беспокойство, но волноваться не о чем. Я подумал, что это на меня просто толпа напирает - такое часто бывает. А то, что это меня кто-то ударил, я понял, как и вы, только когда видео посмотрел. Хорошо, что этот придурок не прервал мой Snapchat", - написал он в Twitter.

Thanks for your concerns, but there is nothing to worry about. I thought I was just jostled by the crowd, which happens a lot. I only realized I was kicked when I saw the video like all of you. I’m just glad the idiot didn’t interrupt my Snapchat. — Arnold (@Schwarzenegger) May 18, 2019

Турниры по бодибилдингу Arnold Classic проводятся по всему миру. Соревнования названы в честь Шварценеггера, в прошлом профессионально занимавшегося бодибилдингом и пауэрлифтингом.

Он трижды награждался титулом Мистер Вселенная и семь раз побеждал на конкурсе Мистер Олимпия.

Ранее телеканал CNBS опубликовал видео, на котором Шварценеггер на личном танке проехался по лимузину.

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