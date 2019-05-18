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На Шварценеггера напали в Африке

Комментариев: 17
Один из зрителей, находившихся в зале, прыгнул двумя ногами в спину американского актера и политика.

На американского актера и политика Арнольда Шварценеггера напали на соревнованиях Arnold Classic Africa, проходивших в ЮАР. Видео инцидента опубликовано на YouTube-канале World's Strongest Fan 18 мая.

Один из зрителей, находившихся в зале, прыгнул двумя ногами в спину Шварценеггера, выступавшего на турнире в роли судьи.

В результате произошедшего никто не пострадал. Нападавшего задержали сотрудники службы безопасности.

"Спасибо за беспокойство, но волноваться не о чем. Я подумал, что это на меня просто толпа напирает - такое часто бывает. А то, что это меня кто-то ударил, я понял, как и вы, только когда видео посмотрел. Хорошо, что этот придурок не прервал мой Snapchat", - написал он в Twitter.

 

Турниры по бодибилдингу Arnold Classic проводятся по всему миру. Соревнования названы в честь Шварценеггера, в прошлом профессионально занимавшегося бодибилдингом и пауэрлифтингом.

Он трижды награждался титулом Мистер Вселенная и семь раз побеждал на конкурсе Мистер Олимпия.

Ранее телеканал CNBS опубликовал видео, на котором Шварценеггер на личном танке проехался по лимузину.

 

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Теги: Африка, видео, нападение, Шварценеггер
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (17)
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IxTiaHdR    18.05.2019, 22:49
Оценка:  -4
IxTiaHdR
само пиар. охрана не дала бы ему добежать живым, не то что прыгнуть и толкнуть
pigmaleontys    19.05.2019, 00:05
Оценка:  +3
pigmaleontys
Самопіар - це те, що ти верзеш.
doc1    18.05.2019, 21:58
Оценка:  +2
doc1
Типичный русский!
ПАТРИОТ    18.05.2019, 22:33
Оценка:  -3
ПАТРИОТ
из батальона Азов
ПАТРИОТ    18.05.2019, 22:37
Оценка:  -3
ПАТРИОТ
Реально, только чмыри из Азова или С14 могут напасть на безоружного человека сзади, точно так же, как убили подло, в спину, Олеся Бузину!
doc1    18.05.2019, 23:33
Оценка:  +3
doc1
ПАТРИОТ Слушай сруский петух с говна все прекрасно знают что никому не нужное говно как Бузина убили кацапы!
Глод    18.05.2019, 21:24
Оценка:  +2
Глод
Арнольд красиво ответил. Мог бы и сам разобраться, вместо охраны.
Boxerogos    18.05.2019, 20:35
Оценка:  -2
Boxerogos
Нужно быть очень умным и очень сильным чтобы со спины напасть на 71-го летнего человека...
Джо-кер    18.05.2019, 20:42
Оценка:  +9
Джо-кер
Чисто российская тактика. Напали на ослабевшую Грузию, Украину...
Boxerogos    18.05.2019, 20:55
Оценка:  -7
Boxerogos
Потрохосос,ты зря больше не серешь под одним из своих ников wtf2wtf.Но твоя шизофрения видна под любым твоим ником.))))))))))))))))
LoveFreedom    18.05.2019, 22:04
Оценка:  +1
LoveFreedom
Boxerogos сосать это прерогатива кацапов,таких как ты))тебе уебок кремлевский действительно нужно сменить ник))а лучше вообще закрыть свой сливной бачек и не вонять здесь )
ВыВсеВрети    18.05.2019, 22:03
Оценка:  0
ВыВсеВрети
рог, ну ты и тупой!...)))))))
haarp    18.05.2019, 20:21
Оценка:  -6
haarp
100% местный кастрюлиголовый активист.
Джо-кер    18.05.2019, 20:34
Оценка:  +4
Джо-кер
Это дебилковатый агент Кремля))).
ВыВсеВрети    18.05.2019, 21:58
Оценка:  +2
ВыВсеВрети
в ЮАР живут все с росии!...
LoveFreedom    18.05.2019, 22:06
Оценка:  +2
LoveFreedom
неее....это кацап был)чисто ваша,кацапская,тактика нападать на слабого да еще и со спины))
BoxVata    18.05.2019, 20:17
Оценка:  +6
BoxVata
Обезьяна ченодупая!!!
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