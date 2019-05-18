Китай поставил США условие по торговым переговорам
Китай согласен на торговые переговоры только на основе равенства, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео 18 мая.
На сайте МИД КНР говорится, что Пекин будет твердо отстаивать свои государственные интересы.
"Китай неизменно выступает за решение торгово-экономических разногласий посредством консультаций и переговоров, но эти переговоры должны быть равными", - заявил Ван И.
Чиновник отметил, что Китай обязан защищать свои государственные интересы и откликаться на призывы народа.
На прошлой неделе прошел новый раунд торговых переговоров, которые завершились решением президента США Дональда Трампа ввести пошлины на все товары из КНР.
Пекин ответил повышением тарифов и объявил о "народной торговой войне".
Вскоре Трамп подписал указ о введении в США режима чрезвычайной ситуации и запретил Huawei.
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Жаль что хо хлы такие тупые что забыли голодоморы, убийства, каторги и все это "русский мир". Будь хо хлы поумнее то Гитлер до осени и до Владивостока дошел бы!