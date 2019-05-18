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Китай поставил США условие по торговым переговорам

Комментариев: 4
Пекин намерен твердо отстаивать свои государственные интересы и выступает за дальнейшие консультации.
Помпео и Ван И
Помпео и Ван И

Китай согласен на торговые переговоры только на основе равенства, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео 18 мая.

На сайте МИД КНР говорится, что Пекин будет твердо отстаивать свои государственные интересы.

"Китай неизменно выступает за решение торгово-экономических разногласий посредством консультаций и переговоров, но эти переговоры должны быть равными", - заявил Ван И.

Чиновник отметил, что Китай обязан защищать свои государственные интересы и откликаться на призывы народа.

На прошлой неделе прошел новый раунд торговых переговоров, которые завершились решением президента США Дональда Трампа ввести пошлины на все товары из КНР.

Пекин ответил повышением тарифов и объявил о "народной торговой войне".

Вскоре Трамп подписал указ о введении в США режима чрезвычайной ситуации и запретил Huawei.

 

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Теги: США, Китай, Дональд Трамп, Торговая война, Майкл Помпео
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Nikolas_Adver    18.05.2019, 20:31
Оценка:  +1
Nikolas_Adver
китай послал, россия послала...да хyли там болтать, лет через 10 об пендосию гондурас ноги вытирать будет, если она вообще еще будет на карте мира... а рагули хотят вылизать у нее все подряд, дебилы. просрaли дружбу со славянами-вешайтесь теперь
Джо-кер    18.05.2019, 20:46
Оценка:  -2
Джо-кер
Просрала дружбу твоя страна 404-Росиссия, подло напав на соседа.
Nikolas_Adver    18.05.2019, 21:21
Оценка:  +2
Nikolas_Adver
вы уже несколько раз предавали-мазепа, петлюра, бендера, сейчас вы... вот и получали по соплям. и сейчас получите
doc1    18.05.2019, 22:01
Оценка:  -6
doc1
Nikolas_Adver
Жаль что хо хлы такие тупые что забыли голодоморы, убийства, каторги и все это "русский мир". Будь хо хлы поумнее то Гитлер до осени и до Владивостока дошел бы!
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