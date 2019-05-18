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В самой богатой нефтью стране заканчивается бензин

Комментариев: 2
Жесткие санкции США в отношении энергетического сектора Венесуэлы привели к дефициту топлива.

В Венесуэле водителям приходится стоять в километровых очередях по несколько часов, чтобы заправиться из-за того, что в стране с богатейшими в мире запасами нефти заканчивается топливо, сообщает Euronews 18 мая.

Жесткие санкции США в отношении энергетического сектора Венесуэлы сократили экспорт сырой нефти и привели к тому, что правительство президента Николаса Мадуро пытается импортировать горючее. Но его не хватает.

 

Не поступают и нефтепродукты, которыми разбавляют тяжелую венесуэльскую нефть, чтобы сделать ее более пригодной для экспорта. Второй по величине нефтеперерабатывающий завод страны остановлен.

Ранее у Мадуро заявили о готовности к переговорам с США, поскольку "Вашингтон потерпел поражение".

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Теги: нефть, бензин, Венесуэла, политический кризис, экономический кризис
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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антирусич    19.05.2019, 01:22
Оценка:  +1
антирусич
Странно, нефть есть, а топлива нет. Во всех странах где были проблемы с топливом в связи с военным конфликтом или ещё чем то подобным и у которых не было НПЗ, варили суррогат в бочках, и получали бензин и солярку.
TomBombardil    18.05.2019, 23:11
Оценка:  +3
TomBombardil
РФ тоже к такому идёт.
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