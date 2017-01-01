Экс-сотрудника ЦРУ приговорили к 20 годам за шпионаж в пользу Китая

У бывшего работника ЦРУ в телефоне обнаружили переписку с представителем китайских спецслужб.

Бывшего сотрудника Центрального разведывательного управления (ЦРУ) приговорили в пятницу к 20 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Китая и за намерение передать китайцам информацию о своих бывших подчиненных. Об этом сообщает Reuters.

"Приговор 62-летнему жителю штата Вирджиния Кевину Мэллори вынес окружной судья Т.С. Эллис III в федеральном суде Александрии. Обвинение требовало приговорить Мэллори к пожизненному заключению, его адвокаты просили вынести приговор в виде 10 лет тюрьмы", - говорится в сообщении.

В прошлом году присяжные осудили Мэллори в соответствии с Законом о шпионаже за то, что он передал своим китайским кураторам секретную информацию, получив за это 25 тысяч долларов. Расследование в его отношении началось после того, как сотрудники службы досмотра в аэропорту Чикаго обнаружили в багаже сотрудника ЦРУ незадекларированную наличность в сумме 16 500 долларов. Мэллори вместе со своим сыном прибыли в Чикаго из Шанхая.

Следователи изъяли у Мэллори мобильный телефон, который был передан ему китайцами. Им удалось найти его переписку с представителем китайских спецслужб. В одном из сообщений бывший сотрудник ЦРУ написал: "ваша цель – получение информации, а моя цель – получить оплату".

"По сути, это было очень примитивное преступление. Он отчаянно нуждался в деньгах, а самой ценной вещью, имевшейся в его распоряжении, были секреты нашей страны", – заявил во время вчерашних слушаний прокурор Джон Гиббс. По словам Гиббса, если бы Мэллори не поймали в самом начале его преступной "карьеры", он мог бы заработать гораздо больше, чем полученные им 25 тыс. долларов.

Адвокаты Мэллори собираются подать апелляцию на решение суда.

Как сообщалось, в США вынесен приговор россиянке Бутиной за шпионаж. Находящаяся под арестом девять месяцев Мария Бутина приговорена к полуторагодам заключения.

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