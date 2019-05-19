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В Британии снимут фильм об отравлении Скрипалей

Комментариев: 1
В Британии снимут драматический двухсерийный фильм по отравлению в Солсбери бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Авторы сценария - Адам Паттерсон и Деклан Лоун
Авторы сценария - Адам Паттерсон и Деклан Лоун
Getty Images

Британский телеканал BBC снимет телевизионную драму в двух частях об отравлении в Солсбери экс-агента ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает ВВС.

Авторы сценария - Адам Паттерсон и Деклан Лоун. "Мы считаем большой честью рассказать эту историю", - заявили они.

По их словам, в основе их работы - "большие и тщательные исследования" этого события.

Фильм расскажет о жителях города, которые "демонстрировали чрезвычайный героизм" в то время, пока разворачивались события дела Скрипалей.

Название фильма, дата выхода и состав актеров пока не объявлены.

Как сообщал Корреспондент.net, в марте 2018 года бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в британском Солсбери.

Они пострадали в результате воздействия нервно-паралитического вещества Новичок и после длительно лечения вышли из комы и начали поправляться.

Великобритания уверена в причастности России к инциденту. Власти страны обвинили в отравлении Скрипалей российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова.

Россия утверждает, что не имеет ничего общего с происшествием в Солсбери.

В знак солидарности с Британией по инциденту ряд стран мира объявили о высылке российских дипломатов. США объявили о выдворении самого большого числа россиян: 48 сотрудников дипломатической миссии и 12 сотрудников миссии ООН.

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Теги: фильм, Британия, кино, Великобритания, Сергей Скрипаль
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колорад    19.05.2019, 08:05
Оценка:  +1
Колорад
Это было в Хатыни. Мужчина лет 40,житель Литвы, выслушав экскурсовода, подойдя к стене ,на которой были написаны названия конст.лагерей ,зарыдал, это была боль изнутри, он проклинал свою страну,кричал о том,что ни одна сволочь , ни в школе, ни в институте, ни ему,ни его детям об этом не рассказывали
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