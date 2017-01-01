Досрочные выборы в Австрии пройдут в сентябре

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен и канцлер Себастьян Курц провели переговоры относительно дальнейших действий и огласили, что выборы состоятся в сентябре.

В сентябре в Австрии пройдут досрочные парламентские выборы, вызванные распадом правительственной коалиции из-за скандала и отставки вице-канцлера и главы ультраправой Партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе, сообщает Kronen Zeitung.

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен и канцлер Себастьян Курц провели переговоры относительно дальнейших действий и огласили, что выборы состоятся в сентябре.

Ван дер Беллен сказал, что поддерживает выборы в сентябре, "если возможно, в начале сентября". Но до тех пор Австрия должна оставаться способной действовать и быть надежным партнером в ЕС. Точную дату выборов назовут позже.

Курц заявил, что в ближайшие несколько недель он проведет многочисленные переговоры с руководителями партий, в том числе с новым главой Партии свободы Норбертом Хофером.

"Должна быть максимальная стабильность. Новые выборы были не желанием, а необходимостью", - сказал он.

Напомним, что немецкие издания S"uddeutsche Zeitung и Spiegel обнародовали видеозаписи встречи , состоявшейся в июле 2017 года на Ибице. На записях вице-канцлер Австрии, глава ультраправой Партии свободы Штрахе встречался с россиянкой Аленой Макаровой. Она якобы планировала инвестировать не совсем легальные средства в Австрии.