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В Египте прогремел взрыв возле пирамид Гизы, есть постарадвшие

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По предварительной информации, бомба взорвалась рядом с туристическим автобусом, неподалеку от комплекса пирамид.
Место взрыва в Египте
Место взрыва в Египте
twitter.com/LauraBenDavd
 
В Египте около пирамид Гизы произошел взрыв, целью которого должен был стать автобус с туристами, в результате происшествия пострадало 12 человек, сообщает Deutsche Welle.
 
Большинство пострадавших - иностранные туристы. Взрыв произошел рядом с забором Национального музея Египта в тот момент, когда мимо проезжал автобус.
 
В то же время Skynewsarabia сообщило, что в результате взрыва ранения получили 17 человек. 
 
Пирамиды Гизы - одно из самых популярных туристических мест Египта. Ранее в этом районе произошел взрыв около автобуса с туристами из Вьетнама, что привело к гибели 4 человек.
 
Напомним, что ранее в Египте военные при поддержке сил МВД ликвидировали 47 экстремистов на севере и в центральной части Синайского полуострова.
 
 
 
 
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Теги: теракт, туризм, Египет, туристы, пирамиды
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Источник: korrespondent.net

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