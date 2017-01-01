В Египте прогремел взрыв возле пирамид Гизы, есть постарадвшие

По предварительной информации, бомба взорвалась рядом с туристическим автобусом, неподалеку от комплекса пирамид.

В Египте около пирамид Гизы произошел взрыв, целью которого должен был стать автобус с туристами, в результате происшествия пострадало 12 человек, сообщает Deutsche Welle.

Большинство пострадавших - иностранные туристы. Взрыв произошел рядом с забором Национального музея Египта в тот момент, когда мимо проезжал автобус.