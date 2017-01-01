Возле посольства США в Багдаде произошел взрыв

Реактивные снаряды упали вблизи посольства США в правительственной "зеленой зоне" в центре Багдада.

Около посольства США в Багдаде прогремел взрыв alarabiya.net

В правительственной "зеленой зоне" Багдада территория рядом с посольством США подверглась ракетному обстрелу, сообщает Al Arabiya

По данным телеканала, в результате взрыва никто не пострадал. Ракета была запущена из района Аль-Гадир в восточной части Багдада в сторону "зеленой зоны".



Иракские силовики закрыли правительственный район. Полиция разыскивает причастных к взрыву.



В начале мая США направили на Ближний Восток дополнительные авианосцы и бомбардировщики, объяснив свои действия возможной угрозой со стороны Ирана.

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