В Бразилии 11 человек погибли в результате стрельбы в баре
Боевики напали на бар в городе Белем на севере Бразилии. 11 человек были убиты, еще один пострадал.
В Бразилии в результате стрельбы в баре погибли 11 человек, сообщает Associated Press.
При этом также пострадал один человек.
По данным агентства, боевики напали на бар в городе Белем на севере страны. В полиции инцидент назвали бойней.
Других подробностей пока не приводится.
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Других подробностей пока не приводится.
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