В Бразилии 11 человек погибли в результате стрельбы в баре

Боевики напали на бар в городе Белем на севере Бразилии. 11 человек были убиты, еще один пострадал.



В Бразилии в результате стрельбы в баре погибли 11 человек, сообщает

В Бразилии в результате стрельбы в баре погибли 11 человек, сообщает Associated Press

При этом также пострадал один человек.





Других подробностей пока не приводится.



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По данным агентства, боевики напали на бар в городе Белем на севере страны. В полиции инцидент назвали бойней.Других подробностей пока не приводится.

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