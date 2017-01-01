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В Бразилии 11 человек погибли в результате стрельбы в баре

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Боевики напали на бар в городе Белем на севере Бразилии. 11 человек были убиты, еще один пострадал.
В Бразилии произошла стрельба
В Бразилии произошла стрельба
Globo

В Бразилии в результате стрельбы в баре погибли 11 человек, сообщает Associated Press.
 
При этом также пострадал один человек.
 
По данным агентства, боевики напали на бар в городе Белем на севере страны. В полиции инцидент назвали бойней.

Других подробностей пока не приводится.

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Теги: Бразилия, стрельба, жертвы, бар
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Источник: korrespondent.net

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