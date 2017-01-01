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Трамп: Я против абортов, но есть исключения

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Президент считает аборт допустимым в случае беременности в результате изнасилования или инцеста, а также при угрозе здоровью матери.
Американский лидер Дональд Трамп
Американский лидер Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп в Twitter прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг запретов на аборты в ряде штатов.
 
По словам американского лидера, он скорее относится к тем, кто выступает "за жизнь". При этом он делает три исключения, при которых готов поддержать аборт: если женщина забеременела в результате изнасилования, инцеста или же ее жизни грозит опасность. 
 
Трамп отметил, что аналогичной позиции придерживался и 40-й президент Соединенных Штатов Рональд Рейган.
 
"Я очень твердо выступаю за право на жизнь за тремя исключениями – изнасилованием, инцестом и защитой жизни матери. Такую же позицию занимал Рональд Рейган", – написал американский лидер.

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Напомним, запрет абортов обсуждается в законодательных органах 16 штатов США. В четырех из них губернаторы подписали закон, признающий незаконным прерывание беременности после обнаружения сердцебиения плода. В частности, такое решение приняли в штатах Айова и Алабама.

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Теги: США, аборт, аборты, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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