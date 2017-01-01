Землетрясение произошло у берегов Камчатки
Сила подземных толчков составила 4,9 балла по шкале Рихтера. Пострадавших, жертв и разрушений нет.
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9, сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр землетрясения находился на глубине более 10 километров в 255 км к северо-западу от населенного пункта Усть-Камчатск.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.
Напомним, 18 мая у границы Украины произошло землетрясение. 4 мая возле Курильских островов произошло сильное землетрясение.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент