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Землетрясение произошло у берегов Камчатки

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Сила подземных толчков составила 4,9 балла по шкале Рихтера. Пострадавших, жертв и разрушений нет.
У берегов Камчатки произошло сильное землетрясение
У берегов Камчатки произошло сильное землетрясение
Getty Images

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9, сообщает Геологическая служба США.
 
Эпицентр землетрясения находился на глубине более 10 километров в 255 км к северо-западу от населенного пункта Усть-Камчатск.
 
По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.
 

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Теги: Россия, Землетрясения, Камчатка, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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