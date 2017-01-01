Землетрясение произошло у берегов Камчатки

Сила подземных толчков составила 4,9 балла по шкале Рихтера. Пострадавших, жертв и разрушений нет.



У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9, сообщает Геологическая служба США.



Эпицентр землетрясения находился на глубине более 10 километров в 255 км к северо-западу от населенного пункта Усть-Камчатск.



По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.



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