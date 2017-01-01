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В Германии перевернулся автобус: более 60 человек пострадали

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Автобус выполнял рейс из Берлина в Мюнхен. В результате ДТП один человек погиб, более 60 пострадали.
ДТП с автобусом в Германии
ДТП с автобусом в Германии
DW

Вблизи немецкого Лейпцига перевернулся междугородний автобус, в котором находились 75 человек, сообщает Bild.
 
Инцидент произошел вечером 19 мая на трассе А9. Автобус следовал из Берлина в Мюнхен. В результате ДТП погиб один человек, семь получили серьезные травмы, 66 человек отделались легкими ушибами.
 
Пострадавших эвакуировали вертолетом. Движение на трассе перекрыто. По предварительным данным, водитель заснул за рулем.
 
Напомним, ранее в Чили почти 60 человек пострадали в ДТП с автобусом. В Сербии при ДТП с автобусом погибли четыре человека.

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Теги: ДТП, Германия, авария, автобус
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Источник: korrespondent.net

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