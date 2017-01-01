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Более 70 человек пострадали при обрушении бара в Китае

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Один человек погиб, 77 пострадали в результате обрушения бара на юге Китая в Гуанси-Чжуанском автономном районе.
В Китае обрушилось здание
В Китае обрушилось здание
news.cgtn.com

На юге Китая в результате обрушения здания погиб один человек, сообщает CGTN.
 
По данным телеканала, при обрушении также пострадали 77 человек.
 
Здание бара в городе Байсэ обрушилось ночью 20 мая. При этом пока неизвестно сколько людей оказались под завалами оказалось.

В ЮАР во время пасхальной службы обрушилась церковь: 13 жертв
 
Ранее сообщалось, что в Бразилии в результате стрельбы в баре погибли 11 человек.

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Теги: Китай, дом, обрушение, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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