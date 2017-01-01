Более 70 человек пострадали при обрушении бара в Китае

Один человек погиб, 77 пострадали в результате обрушения бара на юге Китая в Гуанси-Чжуанском автономном районе.



На юге Китая в результате обрушения здания погиб один человек, сообщает

На юге Китая в результате обрушения здания погиб один человек, сообщает CGTN

По данным телеканала, при обрушении также пострадали 77 человек.







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Здание бара в городе Байсэ обрушилось ночью 20 мая. При этом пока неизвестно сколько людей оказались под завалами оказалось.

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