В Таджикистане во время бунта в тюрьме погибли 18 человек

В результате беспорядков были убиты по меньшей мере 15 заключенных и трое сотрудников тюрьмы.

В Таджикистане во время бунта в колонии погибли 18 человек dw.de

По меньшей мере, трое сотрудников колонии в пригороде Душанбе погибли в результате бунта заключенных в воскресенье вечером. Об этом заявили в Министерстве юстиции Таджикистана, сообщает таджикское издание Asia-Plus.

"Бунтовщики не подчинились требованию прекратить беспорядки. Они напали и ранили несколько сотрудников колонии. Трое офицеров были убиты", - уточнили в ведомстве. По данным ведомства, 30 особо опасных заключенных, отбывающих наказание по обвинению в причастности к террористической организации "Исламское государство", "вооружившись ножами и другим холодным оружием, взяли в заложники трех сотрудников колонии, чтобы совершить попытку побега".

"В ходе переговоров между самими преступниками произошла перепалка, которая завершилась перестрелкой. Администрация колонии приняла крайние меры, и при подавлении беспорядков зарегистрированы жертвы среди особо опасных заключенных", - добавили в Минюсте. Между тем в ведомстве не уточнили точное число жертв среди заключенных.

В то же время источник ТАСС в силовых ведомствах сообщил, что в результате беспорядков были убиты по меньшей мере 15 заключенных. "Президент Таджикистана проинформирован об этом инциденте", - добавил собеседник.

Колония расположена в городе Вахдат в 20 км от Душанбе.

Автотрасса, ведущая к городу Вахдат, взята под усиленную охрану. Речь идет уже о втором случае беспорядков в колониях Таджикистана за последние полгода.

Напомним, ранее в Таджикистане произошел бунт в тюрьме, в ходе которого погибли 47 человек. В Австралии подростки захватили колонию для несовершеннолетних и устроили там пожар.

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