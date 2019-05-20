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Собор Сербской Церкви официально не признал ПЦУ

Комментариев: 4
Заседание прошло под руководством Патриарха Сербского Иринея .
Опубликован официальный пресс-релиз заседания Архиерейского Собора Сербской Православной Церкви
Опубликован официальный пресс-релиз заседания Архиерейского Собора Сербской Православной Церкви
news.ugcc.ua

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Сербский Патриархат не признает “структуру во главе с гражданами Денисенко (Филарет - ред.) и Думенко (Епифаний - ред.)“. Единственной Церковью, которую СПЦ признает в Украине, является каноническая УПЦ.

Об этом сообщает сайт Союза православных журналистов.

По итогам заседания Архиерейского Собора Сербской Православной Церкви, который проходил с 9 по 18 мая 2019 года в монастыре Жича, опубликован официальный пресс-релиз, в котором, в частности, дается оценка украинскому церковному вопросу.

Уточняется, что во время заседания под руководством Патриарха Сербского Иринея обсуждались “вопросы жизни и миссии Сербской Православной Церкви в современном мире, полные великих духовных вызовов и искушений“.

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“Самая большая проблема Православной Церкви сегодня - это церковный раскол в Украине и неудачная попытка Константинопольского Патриархата решить проблему “на колене“, односторонне, без диалога с канонической Церковью в Украине и с Русской Православной Церковью, и в целом без общеправославных консультаций“, – говорится в заявлении.

Иерархи подчеркивают: “В этом отношении Собор подтверждает свою нынешнюю позицию: наша Церковь не признает новосозданную структуру в Украине, во главе с гражданами Денисенко и Думенко“.

Архиереи также подтвердили свою поддержку канонической Украинской Православной Церкви, во главе с Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием.

Как сообщалось 16 мая, из-за церковного конфликта ПЦУ созывает синод.

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Теги: ПЦУ, церковь, Сербия
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Комментариев (4)
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BROKER666    20.05.2019, 10:10
Оценка:  -2
BROKER666
гундяевская секта в сербии рулит
Операторська    20.05.2019, 10:05
Оценка:  -2
Операторська
Рубль працює ...
ZaPetra    20.05.2019, 10:08
Оценка:  0
ZaPetra
Вообще то ПЦУ не признана ни одной православной церковью мира кроме Константинополя (но там нарик и шоколад поработали)
ZaPetra    20.05.2019, 10:01
Оценка:  0
ZaPetra
Пускай Петя расскажет ему что у нас Томос есть ) А то опять зрада получилась.
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