Собор Сербской Церкви официально не признал ПЦУ

Заседание прошло под руководством Патриарха Сербского Иринея .

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Сербский Патриархат не признает “структуру во главе с гражданами Денисенко (Филарет - ред.) и Думенко (Епифаний - ред.)“. Единственной Церковью, которую СПЦ признает в Украине, является каноническая УПЦ.

Об этом сообщает сайт Союза православных журналистов.

По итогам заседания Архиерейского Собора Сербской Православной Церкви, который проходил с 9 по 18 мая 2019 года в монастыре Жича, опубликован официальный пресс-релиз, в котором, в частности, дается оценка украинскому церковному вопросу.

Уточняется, что во время заседания под руководством Патриарха Сербского Иринея обсуждались “вопросы жизни и миссии Сербской Православной Церкви в современном мире, полные великих духовных вызовов и искушений“.

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“Самая большая проблема Православной Церкви сегодня - это церковный раскол в Украине и неудачная попытка Константинопольского Патриархата решить проблему “на колене“, односторонне, без диалога с канонической Церковью в Украине и с Русской Православной Церковью, и в целом без общеправославных консультаций“, – говорится в заявлении.

Иерархи подчеркивают: “В этом отношении Собор подтверждает свою нынешнюю позицию: наша Церковь не признает новосозданную структуру в Украине, во главе с гражданами Денисенко и Думенко“.

Архиереи также подтвердили свою поддержку канонической Украинской Православной Церкви, во главе с Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием.

Как сообщалось 16 мая, из-за церковного конфликта ПЦУ созывает синод.