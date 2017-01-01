Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Молдове объяснили отсутствие премьера на инаугурации

Комментариев: 0
В своем заявлении министерство объяснило замену "состоянием здоровья" премьер-министра.
В Молдове объяснили, почему премьер не приехал на инаугурацию Зеленского
В Молдове объяснили, почему премьер не приехал на инаугурацию Зеленского

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы пояснило, почему премьер-министр Павел Филип не прибыл на церемонию инаугурации Владимира Зеленского.

В своем заявлении министерство объяснило замену "состоянием здоровья" премьер-министра. "Киевская власть направила приглашение принять участие в церемонии инаугурации новоизбранного президента Украины премьер-министру Республики Молдова, который по состоянию здоровья не может присутствовать на мероприятии", - говорится в сообщении.

Ранее анонсировалось, что церемонию посетит именно Филип. Однако вместо него в зале украинского парламента во время присяги Зеленского присутствовал глава МИД Молдовы.

Напомним, делегация США во главе с министром энергетики Риком Перри привезла президенту Украины Владимиру Зеленскому послание от Дональда Трампа.

Как сообщалось, в Кремле не стали поздравлять Зеленского с инаугурацией.

Инаугурация Зеленского: онлайн

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Молдова, МИД, Владимир Зеленский, Инаугурация президента Украины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь