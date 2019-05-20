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Сайт о выборах в ЕC показал Украину без Крыма

Комментариев: 8
При нажатии на карту России в одной из визуализаций четко видно, что Крым принадлежит этой стране.
На карте сайта Europe Elects Крым принадлежит России
На карте сайта Europe Elects Крым принадлежит России
Скриншот

Европейский сайт Europe Elects, который занимается агрегированием данных предвыборных социологических исследований и опросов, опубликовал карту Украины без Автономной республики Крым.

Так, при нажатии на карту России в одной из визуализаций четко видно, что Крым принадлежит этой стране. Также указана граница между Украиной и аннексированным полуостровом.

Фото: скриншот 
 

Ранее в киевском аэропорту Борисполь показали видео с картой Украины без Крыма. Известно, что письмо с предложением о размещении видеоконтента поступило на предприятие из Министерства информполитики.

Также французское информационное агентство Agence France-Presse опубликовало карту мира, на которой аннексированный Крым обозначен одним цветом с Россией.

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Теги: Россия, Украина, Крым, карта, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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VSHIVANKA    20.05.2019, 16:56
Оценка:  -3
VSHIVANKA
ХВАТИТ УЖЕ ГЛУМИТЬСЯ НАД ЭУРОПЭЙЦЯМИ , У НИХ ВЕДЬ РАЗРЫВ ШАБЛОНОВ , НАРИСУЙТЕ КАК ОНИ ХОТЯТ , А ТО ЗАСКАЧУТСЯ ДО СМЕРТИ .....)))
WTF2wtf    20.05.2019, 17:00
Оценка:  +1
WTF2wtf
Нах пшло, нацистко путинское бюджетное.
Теперь по воле россии скачет весь оккупированный Донбасс, нищий Донбасс ((((
Победа1945    20.05.2019, 17:12
Оценка:  -5
Победа1945
А по чей указке скакали хохляди? Теперь нищие хохляди?(((
WTF2wtf    20.05.2019, 17:20
Оценка:  +4
WTF2wtf
"хохляди"?????????? ??????
Нах пшло, нацистко путинское!
WTF2wtf    20.05.2019, 17:21
Оценка:  +1
WTF2wtf
Оккупированный россией Донбасс теперь на порядок беднее Украины ... "русский мир" с танками пришел, оккупанты херовы (((((
Ради КрымаВовочкиного????????????? ?????????
Конченые нацики путинские ...
КимЧенПых    20.05.2019, 16:16
Оценка:  -1
КимЧенПых
ну зрада капееееец
NOREGA    20.05.2019, 16:11
Оценка:  -2
NOREGA
Климкин мути протест
CasperW    20.05.2019, 16:18
Оценка:  +1
CasperW
он же в отставку подал
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