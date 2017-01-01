В Египте отпустили пять украинских моряков с арестованного судна

Власти Египта оставляют у себя груженый нефтью танкер до уплаты штрафа в $56 млн за незаконный заход в территориальные воды.

В Египте военные освободили первых 10 членов экипажа танкера Sea Shark, арестованного за незаконный заход в территориальные воды страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из членов экипажа в понедельник, 20 мая.

"Освободили 10 человек, в данный момент они находятся на военной базе, ждут, когда консулы получат разрешение от военных на то, чтобы вывезти их с [территории] военной части", – сказал собеседник агентства, уточнив, что среди освобожденных пять граждан Украины, один россиянин и по двое граждан Индии и Филиппин.

На судне находился в общей сложности 31 человек из шести стран, в том числе 17 граждан Украины, двое россиян и один азербайджанец, а также граждане Филиппин, Шри-Ланки и Индии. В воскресенье стало известно, что моряков будут отпускать группами по 10 человек.

При этом власти Египта оставляют у себя груженый сырой нефтью танкер до уплаты штрафа в $56 млн якобы за "незаконный заход" в территориальные воды.

Задержанный в декабре 2018 года танкер находится в трех милях от берега в районе порта Айн-Сохна. Оператором является компания из ОАЭ, официальный судовладелец зарегистрирован в Панаме, и именно под флагом этой страны изначально шел танкер, который стоит сейчас под иранским флагом.

Накануне посольство Украины направило ноту МИД Египта с требованием предоставить разъяснения относительно ситуации, которая сложилась с грузовым танкером Sea Shark, на борту которого удерживают 17 украинских моряков.

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