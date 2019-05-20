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Путин помиловал гражданина Украины

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В июле 2017 года Сергея Гладкобородова осудили за кражу в Москве. Он подал ходатайство о снятии судимости.
Владимир Путин помиловал четырех человек
Владимир Путин помиловал четырех человек
kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании четырех человек, среди них один украинец. Об этом сообщает портал правовой информации РФ в понедельник, 20 мая.

Отмечается, что Путин освободил от отбывания наказания россиян Владилена Литвинова, Гайникамал Аюпову и Жанну Саламатину.

Такое же решение было принято в отношении Сергея Гладкобородова, который является гражданином Украины. В июле 2017 года в Москве Гладкобородова осудили за кражу. Он подал ходатайство о снятии судимости, так как из-за нее не мог въезжать в Россию, чтобы ухаживать за тяжелобольной матерью.

В указе Путина отмечается, что документ был подписан, "руководствуясь принципами гуманности". Теперь с украинца снимут судимость. Указ вступит в силу через 10 дней.

Напомним, в 2018 году пятый президент Украины Петр Порошенко издал указы о помиловании 14 лиц, осужденных на разные сроки наказания. Среди помилованных – девять женщин и пятеро мужчин.

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Теги: Россия, Украина, Путин, украинец, Владимир Путин, помилование
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Boxerogos    20.05.2019, 20:02
Оценка:  -1
Boxerogos
Гладкобородов?Может Козлобородов?
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