Путин помиловал гражданина Украины

В июле 2017 года Сергея Гладкобородова осудили за кражу в Москве. Он подал ходатайство о снятии судимости.

Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании четырех человек, среди них один украинец. Об этом сообщает портал правовой информации РФ в понедельник, 20 мая.

Отмечается, что Путин освободил от отбывания наказания россиян Владилена Литвинова, Гайникамал Аюпову и Жанну Саламатину.

Такое же решение было принято в отношении Сергея Гладкобородова, который является гражданином Украины. В июле 2017 года в Москве Гладкобородова осудили за кражу. Он подал ходатайство о снятии судимости, так как из-за нее не мог въезжать в Россию, чтобы ухаживать за тяжелобольной матерью.

В указе Путина отмечается, что документ был подписан, "руководствуясь принципами гуманности". Теперь с украинца снимут судимость. Указ вступит в силу через 10 дней.

Напомним, в 2018 году пятый президент Украины Петр Порошенко издал указы о помиловании 14 лиц, осужденных на разные сроки наказания. Среди помилованных – девять женщин и пятеро мужчин.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet