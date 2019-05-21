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В ХАМАС опровергли перемирие с Израилем - СМИ

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Официальный представитель движения в секторе Газа назвал неправдой сообщения израильских СМИ о заключении длительного перемирия.
ХАМАС опроверг сообщения о достигнутом перемирии с Израилем
ХАМАС опроверг сообщения о достигнутом перемирии с Израилем

Палестинское движение ХАМАС опровергло сообщения о перемирии с Израилем. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщило агентство Хinhua, ссылаясь на заявление официального представителя ХАМАС в секторе Газа Фаузи Бархума.

Бархум назвал неправдой новость о заключении длительного перемирия между ХАМАС и Израилем, которую ранее распространили израильские СМИ.

Он подчеркнул, что любое соглашение с Израилем о прекращении огня "должно основываться на приверженности Тель-Авива к выполнению всех ранее достигнутых договоренностей".

Информацию об отсутствии перемирия также подтвердил другой представитель руководства ХАМАС в Газе Басим Наим.

Ранее СМИ информировали, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения о перемирии сроком на шесть месяцев. 

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Теги: Израиль, сектор Газа, Палестина, ХАМАС, арабо-израильский конфликт, перемирие
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Источник: korrespondent.net

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