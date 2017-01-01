США восемь раз предлагали Ирану переговоры

Несмотря на инициативы Вашингтона, Хасан Роухани не считает нынешние условия подходящими для начала диалога.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США неоднократно призывали Тегеран начать переговоры, а Госдепартамент направлял восемь официальных запросов. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщила пресс-служба главы республики.

Роухани подчеркнул, что Иран находится в состоянии экономической войны и стране нужно противостоять США.

"Я выступаю в поддержку переговоров и дипломатии, но я не считаю их правильными в нынешних условиях. Во время моего прошлогоднего визита в ООН пять хорошо известных мировых лидеров обратились к нам с предложением посредничества в переговорах с президентом США. Их (США – ред.) Госдеп также восемь раз обращался к нам с просьбами", - отметил Роухани.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet