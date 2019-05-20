Принц Чарльз согласился встретиться с Трампом - СМИ

Ранее британские издания сообщили, что принц Чарльз и принц Уильям отказались от встречи с американским лидером в ходе его визита в Британию.

Принц Чарльз согласился встретиться с президентом США Дональдом Трампом в ходе его визита в Великобританию в июне. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщил телеканал CNN

Ожидается, что британский принц и американский лидер встретятся за вечерним чаем в Кларенс-хаус, официальной резиденции Чарльза и его супруги Камиллы Корнуольской.

Наиболее вероятной датой встречи называют 3 июня, первый день визита Трампа в Великобританию.

Как отметил телеканал, тема встречи неизвестна, однако учитывая противоположные позиции Трампа и Чарльза в вопросах окружающей среды, можно ожидать рассмотрения данной проблемы.

Принц является активным защитником экологии и во время недавнего карибского тура призывал обратить внимание на проблемы глобального потепления.