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Мигранты захватили крупнейший аэропорт Франции

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Представители "черных жилетов" блокируют работу аэропорта имени Шарля де Голля и требуют прекратить депортации.
Сотни мигрантов препятствуют работе аэропорта
Сотни мигрантов препятствуют работе аэропорта
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Сотни нелегальных мигрантов захватили Международный аэропорт имени Шарля де Голля возле Парижа, пишет издание Daily Mail.
 
 
Отмечается, что иммигранты препятствуют посадке пассажиров, требуют встречи с премьер-министром Эдуардом Филиппом и призывают положить конец депортациям.
 
Протестующие призвали Air France "прекратить любую финансовое, материально-техническое или политическое участие в депортациях". 
 
По информации издания, один из иммигрантов восклицал: "Франция не принадлежит французам! Каждый имеет право быть здесь!".
 
Daily Mail отмечает, что это были члены организации, которая называет себя крупнейшим союзом нелегальных иммигрантов во Франции, или "черными жилетами". Протестующие призвали премьер-министра предоставить им всем легальный статус.
 
 
Отметим, в прошлом году Еврсоюз принял на 40% меньше беженцев, чем годом ранее. При этом больше всего принимали Германия, Италия и Франция.
 

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Теги: Франция, аэропорт, мигранты, нелегальные мигранты
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Источник: korrespondent.net

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