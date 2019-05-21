В Кремле ответили Зеленскому на призыв усилить санкции против РФ

Песков уверен, что такой шаг не поможет Зеленскому решить проблемы в стране.

В Кремле мгновенно отреагировали на призыв Президента Украины Владимира Зеленского усилить международные санкции против Российской Федерации. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что усиление антироссийских санкций не поможет решить вооруженный конфликт на востоке Украине, передает ТАСС.

Это та риторика относительно санкций против России, которая не блещет новизной. А главное, это та риторика, которая не сможет помочь Украине разобраться с проблемой юго-востока, - отметил Песков.

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Кроме того, представитель Путина акцентировал, что Минские договоренности должны выполнять не США и не Россия, а Киев.

В целом, отметил Дмитрий Песков, в Кремле пока не увидели видимых инноваций после смены в Украине президента.

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Напомним, Зеленский попросил США усилить санкции против РФ. Владимир Зеленский выразил надежду на встречу с президентом США Дональдом Трампом в ближайшее время.