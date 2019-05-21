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Эквадор подсчитал траты на содержание Ассанжа в посольстве

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В перечень расходов вошли, в частности, "медуслуги, обеспечение продовольствием, охрана, предоставление связи".
Эквадор подсчитал, во сколько обошлось содержание Ассанжа в посольстве в Лондоне
Эквадор подсчитал, во сколько обошлось содержание Ассанжа в посольстве в Лондоне

Расходы Эквадора, связанные с пребыванием основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве страны в Лондоне, составили $800 тысяч, а не $6 млн, как ранее сообщал эквадорский МИД.

Это следует из предварительного заключения Государственной контрольной комиссии республики, представленного в понедельник, 20 мая, в Кито, сообщило агентство EFE.

В перечень расходов вошли, в частности, "медуслуги, обеспечение продовольствием, охрана, предоставление связи" Ассанжу, говорится в информации ГКК.

За почти семь лет, в течение которых австралиец укрывался в диппредставительстве Эквадора в Лондоне, "было затрачено $795 372,71".

Напомним, 11 апреля глава МИД Эквадора Хосе Валенсия заявил, что расходы страны, связанные с пребыванием Ассанжа в посольстве республики в Лондоне, составили более $6 млн. 

11 апреля Ассанж был арестован в посольстве Эквадора в Лондоне по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом от 29 июня 2012 года за непоявление в суде.

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Теги: Эквадор, посольство, расходы, Ассанж
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Huper!    21.05.2019, 15:08
Оценка:  0
Huper!
Это 9.5 тыс долларов в месяц. Не плохо устроился
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