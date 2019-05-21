Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Китай превзошел США по количеству боевых кораблей

Комментариев: 2
С тремя сотнями боевых кораблей флот Китая является крупнейшим в мире. У китайцев 23 эсминца, 59 фрегатов, 37 корветов и 76 подлодок.
У Китая самый многочисленный флот
У Китая самый многочисленный флот

В распоряжении Китая больше боевых кораблей, чем у США. Китайские ВМС смогли достигнуть численности в 300 кораблей – на 13 больше, чем у ВМС США. Об этом накануне сообщил ресурс Popular mechanics со ссылкой на данные аналитического проекта ChinaPower, который представил сравнение ВМС Китая с флотами нескольких других морских держав.

Отмечается, что с тремя сотнями боевых кораблей флот Китая является крупнейшим в мире. У китайцев 23 эсминца, 59 фрегатов, 37 корветов и 76 подлодок.

У США сейчас 287 кораблей, у России – 83, у Великобритании – 75, у Австралии – 48.

Тем не менее, ВМС Китая испытывают острую нехватку платформ для проекции силы, таких как авианосцы. Большинство китайских кораблей не предназначены для проведения операций вдалеке от родных берегов.

Также Китай обладает всего одним авианосцем, а второй проходит испытания, в то время как у США 11 таких кораблей. По общему тоннажу судов флот США опережают китайский флот с большим отрывом.

Ранее в мае стало известно, что в Китае спустили на воду два новейших эсминца проекта 052D. ВМС Китая располагают 20 мощными кораблями этого типа. Из них 11 уже приняты на вооружение.

Также СМИ сообщали, что Китай испытал самое мощное корабельное оружие в мире – рельсотрон, который китайские разработчики впервые установили на военный корабль. Это орудие использует электромагнитную энергию.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Китай, корабль, корабли, флот, Подводная лодка, ВМС, китайцы, субмарина, эсминец
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Woodbrother    21.05.2019, 18:38
Оценка:  0
Woodbrother
Скоро весь китайский флот будет мирно парковаться на владивостоке и на петропавловске камчатском. Жаль рассиане об этому уже не узнают
NOREGA    21.05.2019, 18:18
Оценка:  -1
NOREGA
Скоро ответа придет в США за государственный терроризм против Китае. Там есть что взять Китайцам за американские санкции против них
doc1    21.05.2019, 17:29
Оценка:  +1
doc1
Пригодятся для высадки во Владивостоке!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь