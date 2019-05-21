Китай превзошел США по количеству боевых кораблей

С тремя сотнями боевых кораблей флот Китая является крупнейшим в мире. У китайцев 23 эсминца, 59 фрегатов, 37 корветов и 76 подлодок.

В распоряжении Китая больше боевых кораблей, чем у США. Китайские ВМС смогли достигнуть численности в 300 кораблей – на 13 больше, чем у ВМС США. Об этом накануне сообщил ресурс Popular mechanics со ссылкой на данные аналитического проекта ChinaPower, который представил сравнение ВМС Китая с флотами нескольких других морских держав.

Отмечается, что с тремя сотнями боевых кораблей флот Китая является крупнейшим в мире. У китайцев 23 эсминца, 59 фрегатов, 37 корветов и 76 подлодок.

У США сейчас 287 кораблей, у России – 83, у Великобритании – 75, у Австралии – 48.

Тем не менее, ВМС Китая испытывают острую нехватку платформ для проекции силы, таких как авианосцы. Большинство китайских кораблей не предназначены для проведения операций вдалеке от родных берегов.

Также Китай обладает всего одним авианосцем, а второй проходит испытания, в то время как у США 11 таких кораблей. По общему тоннажу судов флот США опережают китайский флот с большим отрывом.

Ранее в мае стало известно, что в Китае спустили на воду два новейших эсминца проекта 052D. ВМС Китая располагают 20 мощными кораблями этого типа. Из них 11 уже приняты на вооружение.

Также СМИ сообщали, что Китай испытал самое мощное корабельное оружие в мире – рельсотрон, который китайские разработчики впервые установили на военный корабль. Это орудие использует электромагнитную энергию.

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