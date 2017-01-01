США ввели санкции против предприятий из России

Российским организациям инкриминируется нарушение национального законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения.

Решение о санкциях утвердил помощник госсекретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд Reuters (архивное фото)

Власти США ввели санкции в отношении двух российских компаний и военного учебного центра. Об этом во вторник, 21 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее уведомление Госдепартамента, которое опубликовано в сборнике официальных документов американского правительства – Федеральном реестре.

Российским организациям инкриминируется нарушение национального законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

Как следует из уведомления Госдепа, решение о применении санкций вступило в силу 14 мая. В "черном списке" фигурирует целый ряд китайских и сирийских юридических компаний, а также организации из России – учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, Тульское конструкторское бюро приборостроения и Московский машиностроительный завод Авангард.

Решение утвердил помощник госсекретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд. Срок действия санкций составляет два года, однако может быть сокращен или прекращен решением госсекретаря США Майком Помпео.

Напомним, 16 мая Минфин США внес в список санкций по "закону Магнитского" чеченский спецотряд быстрого реагирования Терек и пять граждан РФ.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский попросил США усилить санкции в отношении России. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что санкции не помогут Украине решить проблемы на Донбассе.

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