В Афганистане уничтожены более 40 талибов

Среди 42 ликвидированных боевиков были командир подразделения "Талибана" мулла Фатех и шесть иностранцев.

В Афганистане военные ликвидировали по меньшей мере 42 боевика радикального движения "Талибан" в ходе операции в провинции Газни на востоке страны. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на представителя местных властей Арефа Нури.

По его словам, операция проходила в понедельник вечером при поддержке авиации в районах Андар и Даяк. Среди 42 ликвидированных боевиков были командир подразделения "Талибана" мулла Фатех и шесть иностранцев. Их национальность не уточняется.

Напомним, в начале мая силы коалиции во главе США и афганские военные нанесли ряд совместных авиаударов в провинции Фарах. Тогда были уничтожены 150 боевиков "Талибана" и 68 лабораторий по производству наркотиков.

Также сообщалось, что в Афганистане восемь детей погибли в результате взрыва бомбы в провинции Газни. Во время игры дети случайно привели в действие самодельное взрывное устройство, заложенное талибами.

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