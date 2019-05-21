В Австрии уволили всех ультраправых министров
Всех министров от Партии свободы уволили после скандала с видеозаписями на Ибице. Должность сохранила только глава МИД.
Из правительства Австрии уволили всех министров от ультраправой Партии свободы, сообщает издание Kronen Zeitung во вторник, 21 мая.
Отмечается, что президент Александр ван дер Беллен и канцлер Себастьян Курц обсудили будущее правительства. В рамках встречи Курц выдвинул предложение о том, чтобы отправить в отставку министра внутренних дел от Партии свободы Герберта Кикля. Президент увольнение согласовал.
Главе МИД Карин Кнайссль, у которой нет партийного билета (она была назначена на должность по квоте Партии свободы), предложили в правительстве остаться.
Курц предложил назначить технократов для заполнения ключевых министерств, освобожденных ультраправыми. Президент Австрии проведет личные переговоры с кандидатами из короткого списка на замещение вакантных министерств.
Напомним, политический кризис в Австрии разразился после того, как СМИ выложили в открытый доступ видеозаписи встречи, состоявшейся на Ибице в июле 2017 года.
На видеозаписи вице-канцлера и главы Австрийской партии свободы (АПС)Хайнц-Кристиан Штрахе обещал предполагаемой племяннице российского олигарха госконтракты в обмен на финансирование предвыборной кампании АПС.
На следующий день после появления видео в СМИ Штрахе ушел в отставку.
После этого Курц разорвал коалиционное соглашение с АПС, обвинив ее в подрыве политической репутации Австрии, и призвал провести досрочные выборы. Президент страны предложил провести перевыборы в начале сентября.
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