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В ЕС утвердили запрет на одноразовую посуду

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По новым правилам, к 2021 году будут запрещены одноразовые пластиковые тарелки, столовые приборы, соломинки, гигиенические палочки.
ЕС одобрил запрет на одноразовые пластиковые тарелки и соломинки
ЕС одобрил запрет на одноразовые пластиковые тарелки и соломинки
pixabay.com

Совет ЕС во вторник, 21 мая, принял директиву, которая вводит новые ограничения на некоторые одноразовые пластиковые изделия, сообщает прес-службу евроинститута. Официальное принятие Советом ЕС новых правил является заключительным этапом процедуры.

Директива устанавливает более строгие правила относительно тех видов продукции и упаковки, которая входят в десятку наиболее часто встречающихся предметов, загрязняющих, в частности, европейские пляжи.

Новые правила запрещают использование определенных одноразовых пластиковых изделий, для которых существуют альтернативы. Кроме того, вводятся конкретные меры по сокращению использования таких пластиковых изделий.

По новым правилам к 2021 году будут запрещены одноразовые пластиковые тарелки, столовые приборы, соломинки, гигиенические палочки.

Напомним, с предложением сократить использование одноразового пластика Еврокомиссия выступила в мае 2018 года. 

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Теги: ЕС, запрет, посуда
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Источник: korrespondent.net

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