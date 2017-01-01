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Сильное землетрясение произошло у побережья Тайваня

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Эпицентр землетрясения магнитудой 4,6 находился у северо-восточных берегов острова Тайвань.
У берегов Тайваня произошло землетрясение
У берегов Тайваня произошло землетрясение
Flickr/ Matt Katzenberger

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в среду, 22 мая, у северо-восточных берегов Тайваня, сообщает сейсмологическая служба острова.
 
Эпицентр подземных толчков располагался у береговой линии уезда Хуалянь. Сведений о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

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Теги: Тайвань, Землетрясения, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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