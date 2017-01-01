Сильное землетрясение произошло у побережья Тайваня

Эпицентр землетрясения магнитудой 4,6 находился у северо-восточных берегов острова Тайвань.



Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в среду, 22 мая, у северо-восточных берегов Тайваня, сообщает сейсмологическая служба острова.



Эпицентр подземных толчков располагался у береговой линии уезда Хуалянь. Сведений о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.



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