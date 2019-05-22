ВВС США перехватили шесть российских военных самолетов возле Аляски

Американские истребители вели наблюдение за россиянами, пока те не покинули зону идентификации.

Американские истребители перехватили шесть военных самолетов РФ в международном воздушном пространстве на запад от штата Аляска и сопровождали их до тех пор, пока россияне не покинули район, прилегающий к воздушному пространству США.

Об этом заявили в командовании воздушно-космической обороны Северной Америки.

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Отмечается, что инцидент произошел 20 мая: российские самолеты разделились на две группы. В первую входили два стратегических бомбардировщика Ту-95, которых перехватили два американских истребителя F-22.

Во второй группе были два Ту-95 и два истребителя Су-35. В операции по перехвату также участвовали два американских F-22.

NORAD fighters intercepted Russian bombers+fighters entering Alaskan ADIZ May 20. 2x Tu-95s were intercepted by 2x F-22s; a second group of 2x Tu-95+2x Su-35 was intercepted later by 2 more F-22’s; NORAD E-3 provided overall surveillance. The aircraft remained in int'l airspace pic.twitter.com/VrNuSWFOQm — North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) 21 мая 2019 г.

В то же время в Минобороны РФ заявили, что 4 стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановые полеты над нейтральными водами Чукотского, Берингового и Охотского морей, а также вдоль западного побережья Аляски и северного побережья Алеутских островов.

Ранее сообщалось, что на Аляске второй раз за неделю упал самолет. Гидросамолет компании Taquan Air упал в гавань на Аляске, в результате чего погибли два человека.