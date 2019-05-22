Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ВВС США перехватили шесть российских военных самолетов возле Аляски

Комментариев: 1
Американские истребители вели наблюдение за россиянами, пока те не покинули зону идентификации.
ВВС США перехватили шесть российских военных самолетов в зоне идентификации ПВО Аляски
ВВС США перехватили шесть российских военных самолетов в зоне идентификации ПВО Аляски
twitter.com/NORADCommand

Американские истребители перехватили шесть военных самолетов РФ в международном воздушном пространстве на запад от штата Аляска и сопровождали их до тех пор, пока россияне не покинули район, прилегающий к воздушному пространству США.

Об этом заявили в командовании воздушно-космической обороны Северной Америки.

Читай также: Трагедия в Шереметьево: стало известно о новых нарушениях экипажа

Отмечается, что инцидент произошел 20 мая: российские самолеты разделились на две группы. В первую входили два стратегических бомбардировщика Ту-95, которых перехватили два американских истребителя F-22.

Во второй группе были два Ту-95 и два истребителя Су-35. В операции по перехвату также участвовали два американских F-22.

 

В то же время в Минобороны РФ заявили, что 4 стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановые полеты над нейтральными водами Чукотского, Берингового и Охотского морей, а также вдоль западного побережья Аляски и северного побережья Алеутских островов.

Ранее сообщалось, что на Аляске второй раз за неделю упал самолет. Гидросамолет компании Taquan Air упал в гавань на Аляске, в результате чего погибли два человека.

 

 

 

 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, самолет, Аляска, перехват, самолеты, ВВС США
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
navigator2    22.05.2019, 09:18
Оценка:  0
navigator2
у цапов ще є паливо заправляти СССРовскі літакі, показуха типу ще літаємо
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь