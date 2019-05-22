В США выдвинули ультиматум Турции из-за С-400
У Турции есть две недели на то, чтобы отказаться от сделки с Россией по поставкам ракетных систем С-400. С таким ультиматумом к Турции выступили США, передает телеканал CNBC.
Как сообщил Госдеп США, требование Вашингтона окончательное и не подлежит пересмотру или отсрочке.
Основной причиной, по которой в Турции должны отказаться от покупки российской военной техники, в Госдепартаменте назвали несоответствие вооружения из России стандартам НАТО.
Отмечается, что в случае невыполнения требований против Турции могут ввести санкции, в том числе по линии НАТО. В США уже предупреждали, что Турцию могут исключить из программы по созданию новейших американских истребителей F-35 из-за покупки ЗРС С-400 у России.
В Вашингтоне утверждают, что данная ракетная система создана, чтобы уничтожать американские и союзные самолеты, в том числе американские истребители пятого поколения F-35. Администрация США считает "несовместимой" покупку Турцией российской ракетной системы С-400 с продажей F-35.
Согласно контракту, Россия должна поставить Турции четыре дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400. Общая сумма сделки составила 2,5 миллиарда долларов.
Ранее в Турции подтвердили готовность закупить С-400 у России, а также сообщили о создании совместной с РФ системы обороны.
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