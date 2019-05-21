ЧП в метро Москвы: пассажиры несколько часов провели под землей

В московском метро застряли три состава, в которых находилась тысяча человек. Людей начали эвакуировать только через полтора часа после инцидента.

В Москве из-за сбоя в метро около тысячи человек провели под землей более двух часов. Об этом сообщает Meduza.io.

В московском метро состав остановился на перегоне примерно в 18:45 между станциями Шелепиха и Хорошевская Большой кольцевой линии метро. Под землей застряли три состава, в которых находилась тысяча человек.

Людей начали эвакуировать только через полтора часа после инцидента. Пассажиры перешли в исправный поезд, который подогнали к застрявшим составам.

По предварительным данным, причиной произошедшего стала потеря напряжения в контактном рельсе. Пассажиры провели под землей от двух до трех часов.

По данным пресс-службы метрополитена, в 20:40 на ближайшую станцию выведены пассажиры первого из поездов, а в 21:50 закончилась эвакуация находившихся в третьем поезде.

ЭКСКЛЮЗИВ. Вот как проходит эвакуация из московской подземки. Видео прислали наши подписчики. На данный момент эвакуировано более тысячи человек. pic.twitter.com/Ev3NZODqeU — Москва 24 (@infomoscow24) 21 мая 2019 г.

Опасности для пассажиров не было и никто из них за медицинской помощью не обращался, подчеркнули в пресс-службе метрополитена.