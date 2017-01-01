"Майдан" в Индонезии: шестеро погибших

В стране началась акция протеста из-за результатов президентских выборов. В ходе начавшихся столкновений 200 митингующих получили травмы, шестеро погибли.

Тысячи оппозиционеров вышли 22 мая на улицы Джакарты требовать пересмотра результатов выборов, по итогам которых президентом Индонезии стал Джона Видодо. Об этом сообщают индонезийские СМИ.

За Видодо проголосовали 55,5% голосов, в то время как его оппонента от оппозиции, генерал Прабово Субианто, набрал 44,5% голосов. Штаб проигравшего кандидата заявил, что не согласен с результатами и подаст в Конституционный суд иск о пересмотре итогов выборов.

Во время протеста начались массовые беспорядки и столкновения. Как сообщил мэр города, более 200 митингующих получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу, а шестеро протестующих погибли.

СМИ Индонезии сообщают, что организатором протестных акций стала организация "Движение в защиту ислама 212", в которой состоят исламские радикальные группировки.

17 апреля Индонезия избрала нового президента. Им стал представитель умеренного ислама 57-летний Джон Видодо.

При этом во время подсчета голосов от переутомления умерли 496 членов избиркомов.

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