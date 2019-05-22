В Кремле рассказали, о чем Путин говорил с Меркель и Макроном

Ранее о состоявшемся трехстороннем телефонном разговоре сообщили в правительстве ФРГ. Стороны в очередной раз сообщили друг другу свое видение ситуации на Донбассе.

Во время телефонных переговоров 21 мая президент России Владимир Путин, федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили ситуацию в Украине и варианты выхода страны из кризиса, сообщает сайт Кремля.

Лидеры трех стран сошлись в необходимости придерживаться Минских соглашений и закрепленного в них комплекса мер по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, сообщили в Кремле.

Путин отметил, что у России в приоритете особый статус Донбасса, а сепаратистам нужно гарантировать амнистию. Кроме того, лидер России считает необходимым установить прямой диалог между Киевом и "ЛДНР".

Лидеры России, Германии и Франции обсудили также языковой закон, который определяет украинский язык как государственный. В Кремле закон об украинском языке назвали нарушающим Конституцию Украины и дискриминационным, а также выразили недоумение отказом ряда стран обсуждать его в Совбезе ООН.

Кроме того, в переговорах поднимались темы сирийского кризиса и сотрудничества с Ираном в сферах торговли и экономики.

Ранее о состоявшемся телефонном разговоре сообщалось в специальном заявлении представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.

"Они (Меркель и Макрон – ред.) вновь озвучили свою критику относительно российских указов, упрощающих предоставление российского гражданства гражданам Украины", – говорилось в нем.

Напомним, до этого Путин и Меркель встретились в Сочи, где обсудили Украину и судьбу Северного потока-2.

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