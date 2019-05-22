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Песков о референдуме касательно разговора с РФ: “Не комментируем симпатичность”

Комментариев: 7
В Кремле отреагировали на предложение Богдана провести референдум касательно дальнейших переговоров с РФ.
Песков прокомментировал вероятность референдума
Песков прокомментировал вероятность референдума
EPA/UPG

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал перспективу проведения референдума касательно дальнейших взаимоотношений с Россией. Песков отметил, что проведение референдума - это внутреннее дело Украины, передает Интерфакс-Украина.

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Представитель Путина отметил, что РФ ждет от Киева более конкретных шагов, в первую очередь это касается соблюдения Минских договоренностей.

От Киева мы ожидали бы какие-то конкретные шаги, прежде всего в русле выполнения минских договоренностей и урегулирования внутриукраинской проблемы юго-востока и, во-вторых, в плане нормализации двусторонних отношений с Россией. Мы ждем этих шагов, но пока их не видим, - отметил Песков.

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Отвечая на вопрос о возможном референдуме, который накануне предложил новый глава АП, Песков отметил, что не видит смысла обсуждать внутренние дела Украины.

Это не наше дело - говорить о том, симпатичная эта идея или нет. Главное, чтобы был толк, главное, чтобы была эффективность, - акцентировал Песков.

Напомним, глава АП предложил референдум о диалоге с Россией. Андрей Богдан напомнил о правиле дипломатов не фиксировать свои "красные линии", когда идешь на переговоры.

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Теги: Песков, Кремль, референдум, реакция, Путин
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Комментариев (7)
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COZEL    22.05.2019, 13:38
Оценка:  -7
COZEL
РЕФЕРЕНДУМ НУЖЕН, ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО С РОССИЕЙ, ПРОГОЛОСУЕТ БОЛЬШИНСТВО И ЭТО РАЗВЯЖЕТ РУКИ ЗЕЛЕНОМУ ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПУТИНЫМ, Я ЗА РЕФЕРЕНДУМ И ЭТО ПОКАЖЕТ СКОЛЬКО У НАС ДЕРЬМА ПОДПИНДОСОВСКОГО, А СКОЛЬКО НОРМАЛЬНЫХ))
bolbos    22.05.2019, 14:11
Оценка:  +2
bolbos
а если большинство проголосуют против соссии, что тогда, ты признаешь что ты олень или как?
addinol2008    22.05.2019, 13:28
Оценка:  +8
addinol2008
а в 1941-45 тоже проводили референдум о взаимоотношениях ссср с германией?
cat1954    22.05.2019, 13:14
Оценка:  +9
cat1954
рф - территория развитого фашизма. Смотрю сериал "Мир в войне": действия рф-го карлика, в точности повторяют действия Адольфа Алоизовича. Гордитесь, обитатели рф.
Michael2811    22.05.2019, 13:11
Оценка:  -6
Michael2811
И что дальше?? Ну референдум! Дальше что??? Вам давно сказали...На первом месте Минские соглашения. Вот и весь разговор. А на нет .....Тык украинцы уже с Трампом встретились....От России хоть какой ответ получили.
Хитрый-Лис    22.05.2019, 13:18
Оценка:  +4
Хитрый-Лис
рОссия это где? Какая ущербная срань на карте?
Michael2811    22.05.2019, 13:50
Оценка:  -1
Michael2811
На все попытки Украины о чем либо говорить с Россией...Однозначный ответ ,,Идите лесом!.. Если не понятно ? Есть ещё две дороги ПЕрвая Идите ,,НА,, Вторая идите ,,В,,
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