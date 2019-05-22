Песков о референдуме касательно разговора с РФ: “Не комментируем симпатичность”

В Кремле отреагировали на предложение Богдана провести референдум касательно дальнейших переговоров с РФ.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал перспективу проведения референдума касательно дальнейших взаимоотношений с Россией. Песков отметил, что проведение референдума - это внутреннее дело Украины, передает Интерфакс-Украина.

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Представитель Путина отметил, что РФ ждет от Киева более конкретных шагов, в первую очередь это касается соблюдения Минских договоренностей.

От Киева мы ожидали бы какие-то конкретные шаги, прежде всего в русле выполнения минских договоренностей и урегулирования внутриукраинской проблемы юго-востока и, во-вторых, в плане нормализации двусторонних отношений с Россией. Мы ждем этих шагов, но пока их не видим, - отметил Песков.

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Отвечая на вопрос о возможном референдуме, который накануне предложил новый глава АП, Песков отметил, что не видит смысла обсуждать внутренние дела Украины.

Это не наше дело - говорить о том, симпатичная эта идея или нет. Главное, чтобы был толк, главное, чтобы была эффективность, - акцентировал Песков.

Напомним, глава АП предложил референдум о диалоге с Россией. Андрей Богдан напомнил о правиле дипломатов не фиксировать свои "красные линии", когда идешь на переговоры.