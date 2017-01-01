Адвоката Трампа шокировала новость о назначении Богдана главой АП

Джулиани посоветовал Зеленскому бороться с коррупцией.

Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани рассказал, что его шокировала новость о назначении Андрея Богдана главой Администрации президента Украины.

Об этом Джулиани рассказал в интервью “Стране“.

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Джулиани отметил, что “не советовал бы президенту Зеленскому окружать себя людьми, связанными с криминальным олигархом (Коломойским)“.

Адвокат Трампа заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен бороться с коррупцией, “потому его и выбрали украинцы“.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп отказался встречаться с украинским коллегой Владимиром Зеленским до тех пор, пока тот не выполнит одно условие. Зеленский сначала должен доказать, что он самостоятельный игрок в политике, а не ставленник олигархов.

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Также мы писали о том, что в Кремле мгновенно отреагировали на призыв Президента Украины Владимира Зеленского усилить международные санкции против Российской Федерации. Усиление антироссийских санкций не поможет решить вооруженный конфликт на востоке Украине.