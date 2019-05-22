В Германии ждут переговоров Путина и Зеленского

Зеленский заявил о готовности к диалогу с Путиным. В Германии ожидают такой же готовности от РФ.

Официальный представитель федерального правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что Берлин ждет переговоров Украины и России, передает Укринформ.

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Зайберт подчеркнул, что Германия ожидает готовности президента России Владимира Путина к диалогу с украинским гарантом Владимиром Зеленским.

“Мы настоятельно ожидаем такой же готовности и от российского президента Путина как одного из подписантов Минских соглашений“, - сказал Зайберт.

Ранее сообщалось, что в Кремле отреагировали на призыв Президента Украины Владимира Зеленского усилить международные санкции против Российской Федерации. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что усиление антироссийских санкций не поможет решить вооруженный конфликт на востоке Украине. Кроме того, представитель Путина акцентировал, что Минские договоренности должны выполнять не США и не Россия, а Киев.

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Также стало известно о том, что в Кремле прокомментировали возможный референдум, который накануне предложил новый глава АП.