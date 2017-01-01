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В столице Сомали взорвали военных: 14 жертв

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В Могадишо произошли два мощных взрыва. Один из них прогремел перед дворцом главы государства.
Дым от одного из взрывов в Могадишо
Дым от одного из взрывов в Могадишо

В столице Сомоли – городе Могадишо – прогремели два взрыва. В результате одного из них погибли 14 человек, преимущественно военных. Об этом сообщает Mogadishu Update на своей странице в Twitter в среду, 22 мая.

Еще один взрыв произошел в одном из районов Могадишо. Его целью были сомалийские военные. В результате теракта погибли 14 человек, в частности женщина-командир, – говорится в сообщении.

Отмечается, что двумя часами ранее перед президентским дворцом в Могадишо взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. Тогда был ранен один из депутатов местного парламента, а его охранник погиб.

Ранее в Могадишо произошел мощный взрыв возле одного из отелей, который часто посещают чиновники. В результате теракта погибли не менее 25 человек. Взрыв устроил террорист-смертник.

Также возле одного из торговых центров Могадишо взорвался автомобиль со взрывчаткой, по меньшей мере 11 человек погибли.

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Теги: теракт, Сомали, взрыв, военные, погибли, теракты, военнослужащие, погибшие, Могадишо
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Источник: korrespondent.net

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