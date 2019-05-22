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В Москве установили памятник Кобзону

Комментариев: 1
Бюст Иосифа Кобзона установили у Института театрального искусства.

В Москве у Института театрального искусства был установлен бюст народному артисту СССР Иосифу Кобзону. Институт назван в честь артиста.

Об этом сообщают российские СМИ.

Памятник подарен вдовой Нинель Кобзон.

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"Когда Иосиф Давыдович ушел, я подумала, что памятник отражает его сущность, его лицо, волевой взгляд, его личность – как скала. Институт театрального искусства получил все официальные документы, теперь ему присвоено имя Иосифа Давыдовича Кобзона. Наша семья решила подарить этот бюст, чтобы он стоял у входа в институт", - заявила Кобзон.

Бюст был подарен Кобзону на 60-летний юбилей.

Напомним, Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 80 году жизни в московской больнице не выходя из состояния комы. В 2005 году врачи диагностировали артисту рак.
 

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Теги: Кобзон, Москва, памятник, бюст
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Комментариев (1)
ShakhterDonetsk    22.05.2019, 17:28
Оценка:  0
ShakhterDonetsk
Очередной памятник фашисту. На россии такое любят.
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