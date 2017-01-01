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На выступлении Трампа заметили человека в костюме кирпичной стены

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Впоследствии президент США пригласил неизвестного на сцену и пожал ему руку.
Трамп пришел в восторг от участника митинга в костюме кирпичной стены
Трамп пришел в восторг от участника митинга в костюме кирпичной стены

Американский президент Дональд Трамп пришел в восторг от одного своего сторонника, который пришел на митинг в Пенсильванию в костюме кирпичной стены, сообщает Fox News.

Как отмечается, в ходе своей речи Трамп заметил мужчину в необычном костюме и попросил его выйти на сцену, где под всеобщее ликование он пожал ему руку.

"Только посмотрите на этого парня. Теперь мы знаем, за кого он голосует", - пошутил Трамп.

На фото видно, что мужчин был одет в костюм и галстук с рисунком кирпичной стены, а в руках он держал табличку с надписью "Построй меня!".

10 мая исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил трансфер в размере $1,5 млрд для возведения участка стены протяженностью более 128 км на границе с Мексикой.

Напомним, президент Дональд Трамп 15 февраля подписал декларацию о введении режима ЧП на южной границе страны. Как пояснили в Белом доме, это позволит главе государства, в частности, аккумулировать в целом около $8 млрд. Администрация США намерена израсходовать все указанные средства на возведение или ремонт ограждений на участке границы с Мексикой протяженностью 376,5 км. Правительство полагает, что это поможет властям пресекать нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков.

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Теги: митинг, костюм, стена, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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