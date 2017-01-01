На выступлении Трампа заметили человека в костюме кирпичной стены

Впоследствии президент США пригласил неизвестного на сцену и пожал ему руку.

Трамп пришел в восторг от участника митинга в костюме кирпичной стены

Американский президент Дональд Трамп пришел в восторг от одного своего сторонника, который пришел на митинг в Пенсильванию в костюме кирпичной стены, сообщает Fox News.

Как отмечается, в ходе своей речи Трамп заметил мужчину в необычном костюме и попросил его выйти на сцену, где под всеобщее ликование он пожал ему руку.

"Только посмотрите на этого парня. Теперь мы знаем, за кого он голосует", - пошутил Трамп.

На фото видно, что мужчин был одет в костюм и галстук с рисунком кирпичной стены, а в руках он держал табличку с надписью "Построй меня!".

Trump invites supporter wearing wall suit to Pennsylvania rally stage https://t.co/aV7o3jG9wS pic.twitter.com/f5qaTqznor — Politic Talks (@politic_talks) 21 мая 2019 г.

10 мая исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил трансфер в размере $1,5 млрд для возведения участка стены протяженностью более 128 км на границе с Мексикой.

Напомним, президент Дональд Трамп 15 февраля подписал декларацию о введении режима ЧП на южной границе страны. Как пояснили в Белом доме, это позволит главе государства, в частности, аккумулировать в целом около $8 млрд. Администрация США намерена израсходовать все указанные средства на возведение или ремонт ограждений на участке границы с Мексикой протяженностью 376,5 км. Правительство полагает, что это поможет властям пресекать нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet