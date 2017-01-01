У Трампа официально считают, что Сытник работал против них

Как сообщает Depo.ua со ссылкой на Strana.ua, по мнению Джулиани, антикоррупционная инфраструктура, созданная с помощью США, должна быть реформирована. Ею занималась уже бывший посол США в Украине Мари Йованович.

“Очевидно, что они должны быть реформированы. Есть вопросы по НАБУ. Мне рассказали, что там делами руководило посольство США, а не Правительство Украины, как должно было бы быть. И это неправильно. Наше посольство не должно вмешиваться в дела организаций в других странах. Мы можем комментировать их работу, но не управлять ими. Кроме того, глава НАБУ Сытник оппонировал Трампу, работал на компанию Клинтон и был очень близок к американскому посольству“, - отметил Джулиани.

Также адвокат Трампа сказал, что Мари Йованович действовала против действующего президента США.

“Что касается Йованович, то она действовала против Трампа, тормозила расследование дела о вмешательстве Киева в американские выборы и призвала генпрокурора не трогать Лещенко, Сытника и НПО, которые спонсирует Джордж Сорос. Она ходила и убеждала уже бывшую украинскую власть, что Трамп должен быть смещен, агитировала за импичмент. Йованович действовала очень неподобающе. Такое поведение недопустимо для американского посла“, - добавил Джулиани.