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В Индии дикая мартышка покусала 10 человек, один погиб

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Местные жители, недовольные бездействием властей, вынесли тело умершего мужчины на дорогу и заблокировали движение транспорта.
Жители заблокировали движение транспорта в знак протеста
Жители заблокировали движение транспорта в знак протеста
Times of India

В Индии дикая мартышка на протяжении девяти дней терроризировала местных жителей, сообщает The Times of India.

Как отмечается, она искусала 10 человек. Один из пострадавших - 60-летний мужчина - скончался после укуса, так как в больнице не было препаратов от бешенства.

Уточняется, что местные жители, недовольные бездействием властей, вынесли тело умершего мужчины на дорогу и заблокировали движение транспорта в знак протеста.

Вскоре полиция поймала мартышку. О дальнейшей судьбе животного неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Индии обезьяна украла и убила новорожденного. Также Корреспондент писал о том, что стая обезьян убила мужчину кирпичами.

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Теги: смерть, Индия, мартышки, укус
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Источник: korrespondent.net

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