ДТП с автобусом в Италии: число пострадавших превысило 30 человек

Водитель автобуса – итальянец. Он уже допрошен следователями. Среди основных версий аварии – неосторожность при вождении.

Число пострадавших в результате ДТП с туристическим автобусом в районе итальянского города Сиена превысило 30 человек, среди них 19 россиян. Количество погибших осталось прежним – один человек. Об этом в среду, 22 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на данные посольства РФ в Италии.

"Мы установили, что погибшая – россиянка", – сказали в посольствее, добавив, что не могут разглашать имя и фамилию погибшей. Дипломаты также не могут подтвердить род ее деятельности.

Итальянские СМИ сообщали, что погибшая – 40-летняя женщина-гид, сопровождавшая большую группу туристов, в которую наряду с россиянами входили граждане Армении, Казахстана, Украины, Беларуси, Молдовы и Румынии. Туристы направлялись из Монтекатини-Терме на экскурсию в Сиену.

Как указали в российском посольстве, все туристы приобрели туры в разных компаниях. "Пока найти компанию, организовавшую поездку, не удается", - добавили в посольстве. Не ясно, существовала ли какая-то страховка и кто будет выплачивать компенсацию.

Водитель автобуса – итальянец. Он уже был допрошен итальянскими следователями. Среди основных версий – неосторожность при вождении.

Напомним, ДТП произошло в 9:30 утра на трассе, соединяющей Сиену с Флоренцией в районе города Монтериджиони. Автобус вылетел с дороги и упал в овраг и перевернулся. Изначально сообщалосьоб одном погибшем и 10 пострадавших.

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