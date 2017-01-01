США ищут решение вопроса закупки Турцией С-400

Вашингтон хочет поддерживать должные отношения с Анкарой, как с важным союзником по НАТО.

США обеспокоены планами Турции по закупке С-400 и продолжают искать решение этого вопроса, так как хотят поддерживать отношения с Анкарой. Об этом в среду, 22 мая, заявил в Брюсселе новый главком сил НАТО в Европе, генерал ВВС США Тод Уолтерс.

"Мы по-прежнему сфокусированы на этом вопросе... Консультации продолжатся, ищем решение. США уже выразили свое мнение и продолжат работать, чтобы поддерживать должные отношения с Турцией, которые существуют между двумя союзниками. Турция остается важным союзником по НАТО", - заявил Уолтерс, отвечая на вопрос, как он может прокомментировать ситуацию вокруг планов по покупке Турцией российских комплексов. "Мы по-прежнему сфокусированы на этом вопросе... Консультации продолжатся, ищем решение. США уже выразили свое мнение и продолжат работать, чтобы поддерживать должные отношения с Турцией, которые существуют между двумя союзниками. Турция остается важным союзником по НАТО", - заявил Уолтерс, отвечая на вопрос, как он может прокомментировать ситуацию вокруг планов по покупке Турцией российских комплексов.

Напомним, Москва и Анкара достигли договоренности о сделке по С-400 в 2017 году. Речь идет о поставке четырех дивизионов ЗРК на сумму 2,5 миллиарда долларов. Часть сделки Турция оплатит сама, часть - за счет российского кредита. США выступают против покупки С-400 турецкой стороной. Вашингтон требует от Анкары отказаться от российских комплексов в пользу американских ЗРК Patriot.

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