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НАТО продолжит оказывать поддержку Украине

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Альянс намерен продолжать сильное сотрудничество с украинской стороной в сфере обучения.
Главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс
Главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс

Новый главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил, что НАТО и дальше будет поддерживать Украину. Об этом он заявил 22 мая на пресс-конференции по итогам заседания военного комитета альянса в Брюсселе, пишет РБК.

"Что касается поддержки Украины со стороны США, то мы будем продолжать сильное сотрудничество в сфере обучения, которое у нас было в последние годы", - отметил Уолтерс.

По его словам, сотрудничество с Украиной будет продолжаться и набирать обороты для того, чтобы страна могла обеспечить защиту своих территорий.

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Напомним, генерал ВВС США Тод Уолтерс был назначен на пост верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе в начале мая этого года. Он сменил на этой должности Кертиса Скапаротти.

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Теги: Украина, НАТО, Украина-НАТО, военная помощь
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Источник: korrespondent.net

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